Ex Ilva | oggi il verdetto | si decide il futuro dell' acciaieria

ArcelorMittal - attesa per oggi la decisione sul ricorso dei Commissari ex Ilva contro l’ordinanza di spegnimento dell’Altoforno 2 : E’ attesa per oggi la discussione del ricorso presentato dai legali dell’Ilva in As al Tribunale del Riesame di Taranto, contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso dell’Altoforno 2 dello stabilimento ArcelorMittal. E’ stata impugnata anche la disposizione dello stesso giudice che ha ordinato al custode giudiziario Barbara Valenzano di ...

Ex Ilva - oggi il Riesame su altoforno 2 : 10.07 Stamane l'udienza al Tribunale del Riesame di Taranto per decidere le sorti dell'altoforno 2, uno dei 3 attualmente in funzione all'ex Ilva, da novembre 2018 in gestione ad ArcelorMittal. I giudici dovranno infatti esaminare il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria (società proprietaria degli impianti, mentre ArcelorMittal è in fitto) e stabilire se restituirle l'altoforno per i lavori di messa in sicurezza,oppure ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora : Conte a Taranto "ex Ilva - lo Stato mette la faccia" : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Conte a Taranto per la Vigilia di Natale 'lo Stato ci mette la faccia. Questa non è una passerella', 24 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Stato entra in ex Ilva - Conte "pronti con il Mef" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Stato pronto ad entrare nell'ex Ilva: Conte 'pronti con il Mef', Mise prosegue trattative con Mittal, 9 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - ex Ilva : Mittal - 1 miliardo per lasciare entro aprile : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Ex Ilva, ArcelorMittal propone un miliardo al Mise per interrompere rapporti e lasciare entro aprile, 8 dicembre 2019,

Fridays for Future - sciopero oggi 29 novembre/ Taranto - corteo "Ilva climate monster" : Fridays for Future, oggi sciopero 29 novembre: a Torino protestano contro Black Friday. A Taranto la mobilitazione si associa a quella sull'ex Ilva.

L'Ilva di oggi va chiusa : La vicenda Ilva richiederebbe coraggio da parte di governanti che veramente intendono mettere al centro della loro azione diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’ambiente.L’Ilva di oggi va chiusa. Questo il mio umile pensiero. Non è ammissibile che, nel 2019, si imponga ancora alle persone di dover scegliere tra lavoro e salute: se rischiare di morire disoccupati per assenza di soldi o morire per tumore a causa ...

Titoli e aperture : il 'processo' a Di Maio e la questione ex Ilva sui giornali di oggi : S'infiamma la polemica e lo scontro dentro al Movimento Cinque Stelle. Nel mirino ci sono Di Maio e Davide Casaleggio. I senatori pentastellati sono in rivolta. La decisione degli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau di scendere in campo da soli, in Emilia-Romagna e Calabria, crea il caos nel M5S mentre Luigi Di Maio cerca tenere dritta la barra e s'appella a quello che, al momento, sembra il suo alleato più forte: l'esito del voto ...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Patuanelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

**Ex Ilva : Calenda - ‘oggi chiamo Mittal - basta follie’** : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono 18 mesi che non parlo con i Mittal. Oggi li chiamo. Perché tra le follie della Morselli e quelle del Governo qui stiamo distruggendo la capacità industriale del paese”. Lo scrive Carlo Calenda su Fb.L'articolo **Ex Ilva: Calenda, ‘oggi chiamo Mittal, basta follie’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Oggi tavolo al Mise sull'ex Ilva. Patuanelli accusa : "Mittal ha vietato le ispezioni ai commissari" : ArcelorMittal e i sindacati si incontreranno alle 15 al Mise per discutere del nodo Ilva per entrare nel merito della procedura di restituzione del personale dalla multinazionale dell’acciaio alle società dalle quali un anno fa lo aveva assunto.La procedura era già stata annunciata ai sindacati martedì sera della scorsa settimana a Taranto e notificata ai sindacati la mattina del giorno successivo, poco prima che i ...