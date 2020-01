Eva Henger esagerata: sfila in tacchi a spillo e in bikini al mare [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Eva Henger non ne ha ancora abbastanza di pubblicate FOTO sulla sua bellissima vacanza la mare e nemmeno i suoi fan, che ogni volta accolgono le sue FOTO con tantissimi commenti e reazioni. In total pink la bella showgirl posa senza veli in uno scatto che ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Lato b da favola In questo scatto la bellissima Eva sembra una vera statua, una scultura greca dalle gambe slanciate e ben scolpite. In questa FOTO, scattata su un soleggiato ponte sul mare turchese, la bellissima showgirl posa senza vergogna in maniera sensuale e provocante. I capelli biondi sono raccolti in una coda alta e il suo sguardo ipnotico sfida la FOTOcamera. Indossa un bellissimo paio di tacchi fucsia in tinta con la giacchetta di pelle ma il vero dettaglio sexy dello scatto è il suo lato b. I glutei sono perfetti, scolpiti nel marmo. Il fisico di Eva davvero ... Leggi la notizia su velvetgossip

