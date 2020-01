Euromed International Trade, spinta sull’accordo commerciale col Canada (Di martedì 7 gennaio 2020) Quando si parla di CETA si intende il nuovo accordo commerciale tra l’UE e il Canada, volto a semplificare l’esportazione di beni e servizi, con indubbio vantaggio sia per i singoli cittadini che per le imprese contraenti. La data in cui è entrato in vigore il CETA, anche se in via provvisoria, è il 21 settembre 2017 e prima di entrare pienamente in vigore, dovrà essere testato e approvato dai parlamenti nazionali e, in alcuni casi, da quelli regionali dei Paesi dell’UE, e resta chiaro che una prima conseguenza potrà essere la soddisfazione dei consumatori; se non altro perché l’apertura del mercato conduce sempre ad una maggiore scelta di prodotti e servizi a prezzi più competitivi. In secondo luogo ad essere soddisfatti saranno i lavoratori, e per molte categorie professionali italiane, sarà più facile fornire qualsiasi tipo di servizio, da quello tecnico a quello legale, in ... Leggi la notizia su ildenaro

