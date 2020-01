Eurocup 2019-2020: Virtus Bologna attesa da un’ostica trasferta in casa del Partizan nella prima di top-16 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Virtus Bologna è attesa subito da un match complicatissimo nella prima partita di top-16 di Eurocup 2019-2020. La V-Nere, infatti, domani dovranno vedersela a Belgrado contro il Partizan. Una partita dai mille significati, dato che il coach bolognese, Aleksandar Djordjevic, ha militato per nove anni (dal 1983 al 1992) nel sodalizio serbo e con loro ha vinto l’unica Eurolega della sua carriera. Il campo del Partizan, oltretutto, è veramente ostico per via della tifoseria che segue il team, tra le più rumorose e appassionate dell’intero Vecchio Continente. I serbi, inoltre, hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi: nel campionato serbo hanno vinto tutti e 10 gli incontri disputati, in Lega Adriatica occupano il primo posto in classifica con 11 vittorie e appena 3 sconfitte, mentre in Eurocup si sono qualificati alle top-16 da secondi del gruppo B (superati dalla ... Leggi la notizia su forzazzurri

