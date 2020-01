Escluso dal Festival di Sanremo 2020 si suicida: era sommerso dai debiti [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Il suicidio di Franco Ciani In queste ore il mondo della musica piange la morte di Franco Ciani. Con molta probabilità è stata anche l’esclusione al Festival di Sanremo 2020 a provocargli una forte crisi. Infatti prima di suicidarsi, l’artista ha scritto un biglietto d’addio e, fra le varie motivazioni, ha fatto sapere di esserci rimasto molto male dell’esclusione del suo brano alla kermesse canora condotta d Amadeus e in onda su Rai Uno agli inizi di febbraio. Per la cronaca Ciani era stato sposato per alcuni anni con Anna Oxa e per lei aveva composto Ti lascerò, il celebre brano che la donna cantò insieme a Fausto Leali nel Sanremo del 1989 vincendo la manifestazione. L’esclusione dal Festival di Sanremo 2020 la goccia che ha fatto traboccare il vaso A quanto pare Franco Ciani da tempo aveva enormi problemi economici e professionali. sommerso dai debiti, ... Leggi la notizia su kontrokultura

