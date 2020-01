Era Mare: un progetto fotografico per aiutare Venezia a rialzarsi dopo i giorni di acqua alta (Di martedì 7 gennaio 2020) Era Mare: un progetto fotografico per aiutare Venezia La notte del 12 novembre 2019 a Venezia la Marea ha raggiunto 187 centimetri sul medio Mare. Un evento eccezionale, che ha sommerso le strade e allagato la quasi totalità dei piani terra dei palazzi. Il fotografo Matteo de Mayda, lo studio grafico bruno (di Andrea Codolo e Giacomo Covacich) e la curatrice artistica Francesca Seravalle, hanno scelto di raccontare attraverso il progetto fotografico Era Mare l’atmosfera sospesa e fragile di Venezia, della sua laguna e dei Veneziani durante quei giorni, lontani dalla cronaca di assalto. Uno scongiuro incerto e distopico per porre alcune domande sul futuro della città. Un estratto di “Era Mare” Lo scirocco smise di soffiare all’una, quella notte di luna piena in cui le bocche di porto ubriacarono la laguna di acqua salata. Era Mare, non più acqua salmastra. Dal giorno ... Leggi la notizia su tpi

