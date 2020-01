Emergenza incendi in Australia: 183 arresti per dolo (Di martedì 7 gennaio 2020) In Australia sono state tratte in arresto ben 183 persone con l’accusa di aver appiccato deliberatamente incendi boschivi negli ultimi mesi: lo rende noto Xinhua, ricordando che almeno 25 persone hanno perso la vita da settembre a causa dei roghi. Gli arresti sono stati effettuati in relazione a incendi dolosi appiccati nel Nuovo Galles del Sud, a Queensland, Victoria, nell’Australia Meridionale e in Tasmania.L'articolo Emergenza incendi in Australia: 183 arresti per dolo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

