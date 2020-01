Emergence: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 7 gennaio 2020) Emergence: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Il 6 gennaio 2020 ha debuttato su Fox una nuova serie tv americana targata ABC: stiamo parlando di Emergence. Lo show appartiene al genere thriller è nasce da un’idea di Michele Fazekas e Tara Butters. La prima stagione conta 13 episodi dalla durata di circa 40 minuti ciascuno. Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Emergence, è possibile dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale. Trailer Prima Stagione Emergence Emergence: la trama Come su scritto, la trama della serie tv abbraccia il genere thriller; in particolare, Jo è lo sceriffo della Baia di Peconic, Long Island, la quale ha deciso di prendersi cura di una bambina con un passato oscuro e misterioso, trovata sul luogo di un incidente. Piper, il nome della bambina, non ricorda assolutamente ... Leggi la notizia su termometropolitico

