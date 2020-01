Emanuela Orlandi, la telefonata misteriosa: svolta nel caso? (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono passati quasi 37 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazzina cittadina vaticana sparita a Roma nel giugno del 1983 e mai più ritrovata. A così tanti decenni di distanza, una misteriosa telefonata potrebbe far riaprire il caso. L’arcivescovo Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico negli USA, ha pronunciato parole sconvolgenti nel corso di un’intervista, le cui parti salienti sono riportate dal settimanale Giallo. Il prelato ha dichiarato che la sera del rapimento della 15enne si trovava assieme a monsignor Sandri in ufficio, nella segreteria di stato. Intorno alle 20:00, Viganò ricevette una chiamata da parte di padre Panciroli, che all’epoca rivestiva la carica di direttore della sala stampa vaticana. Questi avvisava dell’arrivo di una telefonata anonima che informava del rapimento di Emanuela. Emanuela Orlandi: Viganò testimone di un fatto ... Leggi la notizia su kontrokultura

