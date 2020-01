Elonora Daniele Incinta, l’annuncio in diretta, durante Storie Italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele è Incinta. La conduttrice ha annunciato la dolce attesa in diretta, a “Storie Italiane”. Eleonora Daniele è Incinta. La conduttrice, venuta alla ribalta con la sua partecipazione al “Grande Fratello”, dopo il matrimonio con Giulio Tassoni, celebrato lo scorso 14 settembre, tra qualche mese diventerà mamma, per la prima volta. Eleonora Daniele: “Aspetto … L'articolo Elonora Daniele Incinta, l’annuncio in diretta, durante Storie Italiane NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

