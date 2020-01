Elodie anticipa dettagli inediti sul nuovo disco: «Potrebbe essere la playlist del mio telefono» (Di martedì 7 gennaio 2020) Esce il 31 gennaio 2020 su tutte le piattaforme di streaming e nei digital store “THIS IS Elodie” per Island Records (Universal Music Italia), in formato CD dal 7 febbraio. Oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori, 11 featuring: Elodie torna con un progetto ambizioso che segue coerentemente la linea di sound tracciata dai suoi successi degli ultimi 2 anni. “Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato. Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa ... Leggi la notizia su domanipress

