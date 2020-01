Elisa Isoiardi trova l’amore dopo Salvini: ecco chi è… [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Love is in the air in questa prima fase dell’anno. Questa volta Cupido ha colpito Elisa Isoiardi, che in occasione delle vacanze di Natale ha presentato alla famiglia il fidanzato Alessandro di Paolo. La rivista Chi ha pubblicato le FOTO che ritraggono la conduttrice assieme alla sua dolce metà nel suo paese Natale. Photo credits “Chi” Amore sotto l’albero di Natale Nel prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 8 gennaio sono presenti le FOTO che ritraggono Elisa Isoardi con la sua nuova fiamma Alessandro Di Paolo che sembra aver preso il posto di Matteo Salvini nel suo cuore. Tra i due non sarebbe però solo un semplice ritorno di fiamma ma una cosa seria. Elisa ha passato le vacanze di Natale e i primi giorni dell’anno con il produttore quarantenne. I due sono stati insieme ... Leggi la notizia su velvetgossip

