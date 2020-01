Elisa Isoardi a casa della mamma con Alessandro Di Paolo per le presentazioni (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Elisa Isoardi non si lascia sfuggire nemmeno una parola sulla sua storia d’amore con Alessandro Di Paolo ma è la rivista Chi che mostra le Foto della coppia durante le festività natalizie (Foto). Alfonso Signorini sembra sicuro del suo scoop, la conduttrice de La prova del cuoco è legata all’imprenditore che già un po’ di tempo fa abbiamo visto accanto a lei, poi era scomparso, adesso addirittura ci sarebbero state le presentazioni in famiglia. Di Paolo avrebbe raggiunto Elisa Isoardi in Piemonte dove lei era appena arrivata per trascorrere il Natale e il Capodanno. Un bel regalo per la conduttrice che il 27 dicembre festeggiava anche il compleanno. Per Elisa feste in famiglia ma anche con tanto amore, almeno a giudicare dalla Foto che il settimanale Chi ha già svelato. Amicizia o amore tra i due? Non c’è nessun bacio ma l’abbraccio è molto intimo; possibile che lei voglia tenere tutto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

