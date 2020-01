Eleonora Daniele incinta: l’annuncio a Storie Italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele è incinta del primo bebè. La presentatrice ha dato l’annuncio a Storie Italiane. Al termine della trasmissione la Daniele infatti ha dato la lieta novella: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina“. Dunque, fiocco rosa per lei e il marito Giulio Tassoni. I due sono convolati a nozze lo scorso settembre dopo un lungo fidanzamento. La gravidanza della conduttrice ha mandato in visibilio il pubblico di Storie Italiane che ha colto la notizia con una standing ovation. La Daniele, di solito molto riservata sulla sua vita privata, ha stupito tutti con l’annuncio della dolce attesa, anche se non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. E negli ultimi tempi i rumors di un bebè in arrivo si erano fatti più insistenti. Tra l’altro in un’intervista a DiPiù Tv, Eleonora aveva proprio parlato di gravidanza, promettendo di non abbandonare ... Leggi la notizia su dilei

