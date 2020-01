Eleonora Daniele in dolce attesa: l’annuncio della gravidanza a Storie italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) La ‘storia italiana’ più bella l’ha tenuta per la fine. Eleonora Daniele ha concluso la puntata di martedì 7 gennaio di Storie italiane su Rai 1 facendo un annuncio per rispondere ai più curiosi che già avevano subodorato la cosa: la conduttrice è in dolce attesa (QUI il video). L’annuncio di Eleonora Daniele Al termine dell’appuntamento quotidiano con il programma da lei condotto, infatti, la Daniele ha spiazzato lo studio con queste parole: “Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno… aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione che per me era un grande desiderio che sta diventando realtà”. La Daniele commossa ha quindi ricevuto i grandi applausi dei suoi ospiti che, insieme al pubblico, si sono alzati in piedi per ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

