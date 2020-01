Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio a Storie Italiane - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici annuncio a sorpresa di Eleonora Daniele, che in chiusura di puntata di Storie Italiane ha annunciato di essere incinta e di aspettare una bambina Fiocco rosa per Eleonora Daniele, che in chiusura del programma che conduce quotidianamente su Rai1 ha annunciato il lieto evento. "È vero, sono incinta. Aspetto una bambina", sono queste le parole utilizzate dalla bionda conduttrice veneta per confermare al suo pubblico le voci che già da qualche settimana si rincorrevano nei corridoi degli studi Rai di Saxa Rubra. Pubblico in piedi, grandi applausi e quasi una standing ovation per Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane. L'annuncio ha spiazzato i seguaci e i fan della conduttrice, non solo per il suo contenuto. La Daniele, infatti, è nota per essere reticente a raccontare la sua vita privata. Sono rarissimi gli scatti dei paparazzi che la immortalano con ... Leggi la notizia su ilgiornale

