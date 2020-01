Eleonora Daniele annuncia di essere incinta in diretta a Storie Italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) "Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è" esordisce Eleonora Daniele durante la fine di Storie Italiane di oggi, 7 gennaio 2020 Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta. La conduttrice annuncia improvvisamente di essere in dolce attesa durante la diretta del programma che conduce su Rai 1. Il pubblico esplode in un grande applauso mentre : "Volevo condividere con voi questa emozione . Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà". Gli occhi lucidi lasciano intravedere l'emozione di un momento d'oro che prosegue dal 14 settembre, data in cui è convolata a nozze con Giulio Tassoni.Eleonora Daniele annuncia di essere incinta in diretta a Storie Italiane 07 gennaio 2020 12:06. Leggi la notizia su blogo

