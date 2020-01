El Shaarawy, che omaggio a De Rossi! L’egiziano posta l’ultimo discorso dell’ex capitano della Roma [VIDEO] (Di martedì 7 gennaio 2020) “Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto. Roma Roma Roma. Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo”. postando su Instagram un video con l’ultimo discorso di De Rossi alla squadra, Stephan El Shaarawy, ex attaccante della Roma ora allo Shanghai Shenhua, ha voluto celebrare con queste parole l’ex capitano giallorosso che ieri ha annunciato il suo addio al calcio. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su Instagram “Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA !!! Mi sono permesso di immortalare questo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Teo__Visma : @Giacomobacci2 Non sono così sicuro che il Milan voglia cederlo solo in prestito. Mi ricorda tanto El Shaarawy... - yellowredheart_ : Il video che ha messo El Shaarawy???? - JeriCool94 : Madonna se fate girare i coglioni quando insinuate che Caldara, El Shaarawy e ecc.. si drogano ma poi ci girate per paura -