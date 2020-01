Ecco i tesori che l'umanità perderebbe se Trump decidesse di bombardare l'Iran (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite Twitter che qualora “l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Usa reagIranno rapidamente e in modo assoluto, forse in modo sproporzionato”. Anche se immediatamente ridimensionato dalla Commissione estera del Congresso americano, nelle intenzioni del tycoon newyorkese ci sarebbe anche quella di bombardare i siti culturali Iraniani, se necessario.Cosa si andrebbe a perdere se questa idea fosse messa in pratica ce lo mostra il Guardian, attraverso la descrizione di alcuni dei luoghi da poter vedere nello Stato Iraniano, culla della civiltà.Persepoli, capitale dell’impero achemenide nonché uno dei siti archeologici più grandi al mondo, risale al VI sec. a.C. e nel tempo è stata vittima di saccheggi, ma, ancora oggi, ha conservato molte delle sue ... Leggi la notizia su huffingtonpost

