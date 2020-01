E.Romagna: Velasco in campo per Bonaccini, ‘votate per lui, ha governato bene’ (2) (Di martedì 7 gennaio 2020) (Adnkronos) – “E’ vero -scrive Velasco- che nella sinistra ci sono esponenti e simpatizzanti pronti a giudicare con aria di superiorità morale e questo spesso dà molto fastidio a chi la pensa diversamente. Ma è altrettanto vero che Bonaccini non è uno di loro. Lui è un uomo del popolo. Non solo perché proviene da una famiglia di lavoratori, ma perché si occupa delle persone, le ascolta, si mette nei loro panni. Pensa a soluzioni concrete, senza arroganza, ma con sicurezza in se stesso e nei suoi collaboratori”.“La destra sottolinea solo quello che non va, incolpa i propri avversari di qualsiasi cosa pur di cavalcare il giusto scontento di molti cittadini, con l’atteggiamento di chi non sbaglia mai. (…) In democrazia è fondamentale accettare chi la pensa diversamente, bisogna saper convivere con l’altro: discutere, denunciare, perfino ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

