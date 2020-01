È morta a 52 anni la scrittrice Elizabeth Wurtzel, famosa per “Prozac Nation” (Di martedì 7 gennaio 2020) È morta a New York la scrittrice statunitense Elizabeth Wurtzel, aveva 52 anni ed era malata di cancro al seno. Era diventata molto famosa con la pubblicazione, nel 1994, del memoir Prozac Nation, (tradotto in italiano da Rizzoli con il Leggi la notizia su ilpost

Tg3web : La meningite fa ancora una vittima, una ragazza di sedici anni è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale di… - HuffPostItalia : Janine, la studentessa di 22 anni che aveva sconfitto il cancro è morta investita - djmisterpiu : esiste l'ignoranza; una ragazzo aveva 20 anni la zia malata di disgrazie;parlava solo di morti e morta mamma e mort… -