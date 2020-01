'Dreams cambierà la creazione dei giochi così come la conosciamo' (Di martedì 7 gennaio 2020) Dreams di Media Molecule, recentemente entrato in fase gold, è un gioco di cui si parla da molto tempo e probabilmente è stato in sviluppo per molti anni. Ma, come saprete, presto il gioco vedrà finalmente la luce. A circa un mese di distanza dal lancio, Shawn Layden, ex presidente di SIE Worldwide Studios, ha recentemente risposto all'annuncio di Media Molecule riguardo la fase gold, elogiando l'ambizioso titolo. Layden ha definito il gioco un "risultato epico", prima di dire che "cambierà la creazione dei giochi così come la conosciamo".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

