Dove sono stati vinti i premi della Lotteria Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) Il primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro, è andato a Torino, Dove è stato venduto il biglietto serie O numero 005538. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (Uine). Il terzo premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma. Venduto a Lucca il quarto premio da un milione di euro al tagliando C 127922. Il quinto premio da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (Como). Leggi la notizia su agi

