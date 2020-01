“Dove sono i miei soldi?” Il Reddito di Cittadinanza ritarda, straniero sfascia l’ufficio postale (Di martedì 7 gennaio 2020) La notizia è stata certificata e riportata da PadovaOggi ma ripresa da tutti gli altri siti di informazione italiana (Leggo, Gazzettino). Tensione martedì mattina all’ufficio postale di Piove di Sacco dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver scoperto che non gli spettava il Reddito di Cittadinanza. (Continua…) Lo straniero è entrato all’interno degli edifici e ha cominciato a sfasciare le vetrine e i computer fino a quando non sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma, denunciando il quarantenne. Il caos si è scatenato verso le 13.30 in via Zabarella numero 1. Un uomo, A.A., marocchino di 40 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è entrato all’interno dell’ufficio postale per ritirare il Reddito di Cittadinanza.. (Continua…) Ma quando ha scoperto che questo non gli spettava più ha ... Leggi la notizia su howtodofor

