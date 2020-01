Dov’è finito Luigi Favoloso? Arriva una foto testimonianza a Pomeriggio Cinque (Di martedì 7 gennaio 2020) Nelle ultime ore sul web si parla della scomparsa di Luigi Favoloso: l’ex concorrente del Grande Fratello 15 infatti sarebbe irreperibile dal 29 Dicembre, quando il ragazzo si trovava a Torre del Greco (Napoli). Da quel giorno la madre non è riuscita più ad entrare in contatto con lui, inoltre Favoloso si sarebbe allontanato senza documenti, senza macchina e senza effetti personali. Una situazione che ha spinto la madre a denunciare la scomparsa alle autorità competenti: oggi, a circa 10 giorni di distanza, di Luigi non si hanno ancora tracce e la notizia è stata diffusa ovunque al fine di facilitare le ricerche. La stessa Nina Moric ha dubitato che possa essere accaduto qualcosa di grave al suo ex compagno ed ha invece ipotizzato che il tutto possa essere solo un modo per vedere chi tiene davvero a lui. Oggi, nella prima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque, ... Leggi la notizia su trendit

