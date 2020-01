Donna caduta in Melchiorre Gioia: uomo aveva manomesso la grata (Di martedì 7 gennaio 2020) Non fu casuale l’incidente che portò lunedì 23 dicembre 2019 una Donna a cadere dentro una grata in via Melchiorre Gioia a Milano, all’altezza del civico 44: a distanza di qualche giorno la Polizia Locale ha scoperto che la griglia era stata manomessa e ne ha denunciato il responsabile. grata manomessa a Milano La caduta aveva causato alla Donna diverse fratture alle costole e allo sterno, oltre al distacco di una parte di osso dalla vertebra. Ferite curate dai medici dell’ospedale Fatebenefratelli dove i sanitari del 118 l’avevano trasportata. Se all’inizio l’episodio era parso accidentale agli inquirenti, le modalità con cui era accaduto li hanno insospettiti. Hanno così analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno mostrato un uomo che, poco prima della caduta della Donna, aveva aperto la grata lasciandola in ... Leggi la notizia su notizie

