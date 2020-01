Donatella Versace prima degli interventi di chirurgia estetica: come non l’avete MAI vista (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tutte le foto alla fine dell’articolo. Il mondo dei Vip è pieno di casi in cui, dopo essere passate sotto i ferri del chirurgo estetico, le celebrità diventano irriconoscibili. Donatella Versace rappresenta forse l’esempio più eclatante di questo sistema, in cui non solo si decide di ritoccarsi, ma ci si ritocca fino a diventare irriconoscibili. Donatella Versace, nata nel 1955, è sicuramente una di quelle donne che vivono tragicamente lo scorrere del tempo. Nel suo caso si potrebbe parlare addirittura di un rifiuto verso i tratti estetici che la natura le ha donato. Il suo abuso della chirurgia sembra essere qualcosa di più del comune tentativo di ostacolare l’invecchiamento. La stilista è arrivata a trasformarsi radicalmente, anche a costo di diventare sgradevole, e per questo viene da domandarsi: ma Donatella Versace si è mai ... Leggi la notizia su howtodofor

