Dolce & Gabbana scelgono Palazzolo Acreide per la collezione primavera-estate (VIDEO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli stilisti internazionali Dolce e Gabbana scelgono ancora la Sicilia per pubblicizzare la collezione primavera-estate 2020 del marchio Dolce&Gabbana. E scelgono uno dei borghi più belli d’Italia: Palazzolo Acreide. Il Borgo in provincia di Siracusa è stato trasformato in un set fotografico in cui sono state impegnate le tre super modelle Bianca Balti, Isabeli Bergossi Fontana e Jessica Stam. Le tre modelle hanno posato attorno ai monumenti storici e alle bellezze di Palazzolo Acreide e sono state fotografate da Salvo Alibrio. Il risultato è una serie di foto in bianco e nero che ritraggono le tre star attorniate dalla bellezze di questo borgo siciliano. Scene di vita locale di Palazzolo Acreide sono state accostate con il cast stellare che indossa abiti di pizzo, décolleté in pelle e giacche su misura. Così i due stilisti Dolce e Gabbana, legatissimi alla Sicilia, ... Leggi la notizia su direttasicilia

