Dittatura intangibile: gravi le dichiarazioni del ministro Paola Pisano sulla password di Stato (Di martedì 7 gennaio 2020) Durante la trasmissione radiofonica Eta Beta del 4 Novembre, in programma su Radio Rai1, mi ha fatto sobbalzare sulla sedia una dichiarazione del ministro per l'innovazione tecnologica Paola Pisano, un'indipendente che strizza l'occhio al M5S ed è vicina a Casaleggio. Di seguito la dichiarazione in questione, in formato scritto e audio: A questo link, a partire dal minuto 1.17 la dichiarazione della Pisano: ETA BETA parla il ministro Pisano La dichiarazione è di una gravità inquietante. Il (...) - Tribuna Libera / Privacy, Identità, Digitale, Dati personali Leggi la notizia su feedproxy.google

