Distretto Rurale Terra Sannita | ricevuto l’ok dalla Regione Campania

La Regione Campania ha istruito positivamente la documentazione inviata dal Gal Taburno per quanto riguarda l'individuazione del Distretto Rurale "Terra Sannita" e quella inviata dal Gal Area Fortore per quanto riguarda l'individuazione del Distretto Agroalimentare di Qualità "Sannio". Si passerà adesso alla seconda fase prevista, e cioè, quella che porterà al riconoscimento e costituzione definitiva dei due distretti che opereranno sul territorio Sannita e che vedrà un ulteriore percorso di animazione e coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati per definire ed elaborare le strategie di sviluppo che saranno attuate nei prossimi anni dai due nuovi strumenti di governance territoriale. Grande soddisfazione è stata espressa da Raffaele Amore, Presidente Gal Taburno che è soggetto capofila del comitato promotore

