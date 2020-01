Disabile annega in piscina durante la lezione di nuoto: muore dopo un arresto cardiaco (Di martedì 7 gennaio 2020) Disabile muore a Milano durante lezione di nuoto. Inutili i soccorsi del bagnino Era in compagnia di altri ragazzi di una comunità di diversamente abili Davide Duma, il 32enne milanese deceduto questo pomeriggio attorno alle ore 15 nella piscina di Via Lamennais, a Milano, nel quartiere di Quarto Cagnino. Stava partecipando ad un corso di … L'articolo Disabile annega in piscina durante la lezione di nuoto: muore dopo un arresto cardiaco NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

