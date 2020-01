Disabile annega in piscina: dramma nel milanese (Di martedì 7 gennaio 2020) Disabile annega in piscina: tragedia a Quarto Cagnino, in provincia di Milano. La procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo. La ricostruzione. Milano, Disabile annega in piscina. La tragedia si è consumata a Quarto Cagnino, in una piscina in via Lamennais. Lo sfortunato protagonista, un ragazzo di 32 anni, è stato immediatamente soccorso ma … L'articolo Disabile annega in piscina: dramma nel milanese proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

