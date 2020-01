Diletta Leotta mani sulla bocca di Daniele Scardina , sotto i vestiti il pancino sospetto (Di martedì 7 gennaio 2020) Diletta Leotta mette le mani sulla bocca di Daniele Scardina, lui vorrebbe parlare ma lei lo frena? La foto in questione nasconde però un alto dettaglio… possiamo palare di pancino sospetto per Diletta Leotta? Diletta Leotta esce allo scoperto e mette le mani sulla bocca di Daniele Scardina. La conduttrice non aveva scelta, questo era … L'articolo Diletta Leotta mani sulla bocca di Daniele Scardina , sotto i vestiti il pancino sospetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - zazoomnews : Diletta Leotta e Daniele Scardina per la prima volta insieme su Instagram - #Diletta #Leotta #Daniele #Scardina - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina per la prima volta escono allo scoperto - #Diletta #Leotta #Daniele #Scardina -