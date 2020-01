Diletta Leotta e Daniele Scardina: la prima [FOTO] ufficiale (Di martedì 7 gennaio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina non si nascondono più. I due fanno ormai coppia dalla scorsa estate e, a più riprese, sono stati immortalati dai paparazzi insieme. Coloro che attendevano un’ufficializzazione, però, sono rimasti a bocca asciutta per lungo tempo. Il pugile e la conduttrice televisiva, infatti, hanno preferito mantenere una certa riservatezza sulla loro presunta relazione. «Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono» aveva dichiarato lo scorso mese Scardina. «Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo», ha poi aggiunto. L’ufficialità della relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina Il muro di riservatezza circa la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina era però destinato a crollare. E così, infatti, è stato: già a fine ... Leggi la notizia su velvetgossip

