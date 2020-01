Diana Del Bufalo tradita da Paolo Ruffini: “È stato con me”. La donna esce allo scoperto e parla (Di martedì 7 gennaio 2020) Si aggiungono altri capitoli sulla fine della relazione sentimentale tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Il conduttore, che stasera debutterà con ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, è stato accusato di aver tradito la donna da Vanya Stone, una tatuatrice 30enne originaria di Roma. Quest’ultima ha inoltre affermato di essere stata esclusa dal programma in questione proprio per questo motivo: “Inizia La Pupa e il Secchione e chissà chi lo presenterà quest’anno…Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché”. Ed ancora: “Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sputt….ssi…come vedi, eccoci ancora qui”, ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

