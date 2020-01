«Di Maio vuole lo stop alle sanzioni alla Russia» (Di martedì 7 gennaio 2020) La Stampa racconta oggi che Franco Frattini, magistrato e presidente dell’Associazione italiana per l’Onu-SIOI, due volte ministro degli Esteri nei governi Berlusconi e Commissario europeo, è diventato un consigliere di Luigi Di Maio e sta lavorando insieme al ministro per togliere le sanzioni alla Russia: Il suo è uno dei nomi più accreditati per l’incarico di inviato speciale dell’Italia in Libia. In questi giorni i suoi consigli sono molti utili al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La chiave per capire come intenda muoversi Roma sta in quello che lo stesso Di Maio ha confidato a Frattini: il responsabile della Farnesina ha chiesto all’Alto rappresentante Ue Borrell di ridiscutere le sanzioni alla Russia. Qual è il senso di questa mano tesa a Putin, sapendo che ci metteremo contro Trump? «A noi la Russia serve moltissimo per difendere i nostri interessi nazionali. Di Maio ha fatto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

