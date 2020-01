Di Maio parte per il nord africa, il Ministro ha parlato oggi a Bruxelles (Di martedì 7 gennaio 2020) Si è tenuto questo pomeriggio il vertice a Bruxelles a cui ha partecipato anche il Ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento cinque stelle ha commentato la situazione di instabilità europea, sottolineando la delicata posizione geopolitica dell’Italia. Il Belpaese si trova infatti a pochi chilometri in linea d’aria dai contingenti … L'articolo Di Maio parte per il nord africa, il Ministro ha parlato oggi a Bruxelles proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fanpage : Uccisione #Soleimani, parla Di Maio: 'Uso della forza non porta da nessuna parte, Ue sia unita' - Camp_permanente : RT @you_trend: La nostra @Martina_Carone a @RaiStudio24 da @RobVicaretti (#3): 'Di Maio è in una posizione delicata, la sua leadership è in… - Martina_Carone : RT @you_trend: La nostra @Martina_Carone a @RaiStudio24 da @RobVicaretti (#3): 'Di Maio è in una posizione delicata, la sua leadership è in… -