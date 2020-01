De Ligt Juventus, che succede con Demiral? Occhio alla nuova idea! (Di martedì 7 gennaio 2020) DE Ligt Juventus- nuova partita da titolare per Demiral, con De Ligt escluso dall’11 titolare anche nel match di campionato contro il Cagliari. Il centrale olandese continua a pagare l’inizio di stagione leggermente altalenante. Sarri, dal canto suo, ha spiegato in maniera dettagliata la gestione della retroguardia bianconera: “Demiral è in grande condizione, giusto sfruttarlo. Un allenatore deve capire e saper gestire al meglio la sua rosa. E’ chiaro che De Ligt abbia avuto qualche problema, ma un ragazzo di 19 anni che ha dovuto cambiare paese, lingua e abitudini tattiche. Io non ho dubbi, diventerà uno dei difensori più forti del mondo”. De Ligt Juventus, la nuova gestione con Demiral La sensazione è che De Ligt possa vestire i panni del vice Bonucci e non più quelli del suo compagno di reparto. De Ligt-Bonucci e Demiral-Chiellini, potrebbero essere ... Leggi la notizia su juvedipendenza

