Dakar 2020, Carlos Sainz: “Occorre essere cauti. Sono passati solo tre giorni, ma meglio star davanti che dietro” (Di martedì 7 gennaio 2020) Carlos Sainz, nonostante la vittoria di oggi nella terza tappa della Dakar 2020, invita alla cautela. E non potrebbe essere altrimenti, data la sua eccezionale esperienza in materia di rally e ancor più di raid, come quello più famoso del mondo, che affronta dal 2006, cioè da quando ha chiuso la carriera nel Mondiale rally in cui ha conquistato due titoli nel 1990 e 1992. Queste le parole del pilota spagnolo della Mini a Marca: “L’ultima zona era molto difficile, era facile sbagliare strada, ma alla fine è andato tutto bene e abbiamo conquistato una vittoria di tappa che, dopo i primi due giorni della Dakar un po’ agrodolci, fa piacere“. Il suo primo pensiero è per il navigatore, Lucas Cruz: “Ora il lavoro del copilota è ben più importante, e così come lunedì abbiamo perso 10 minuti, stavolta è stato tutto perfetto e questo grazie a Lucas. Non era facile la ... Leggi la notizia su oasport

Dakar 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dakar 2020