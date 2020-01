Da Ronaldo a Ibrahimovic, il calcio italiano vive di vita riflessa (Di martedì 7 gennaio 2020) Il calcio è sempre stato lo sfogatoio del Paese – prima dei social unico pungiball a disposizione – ed in un Paese che si macchia di isterici slanci provinciali non poteva non esserne un moltiplicatore. E cosi da alcuni mesi a questa parte va di scena una macchiettistica rappresentazione del ragazzo di paese che negli anni sessanta lasciava il suo anonimo comune per ritrovarsi in una metropoli proiettata ad imitare quelle viste al cinematografo. Il protagonista è la stampa sportiva pronta ad elogiare in maniera orgasmica un trentacinquenne pagato oltre trenta milioni, che ha vinto in Italia quanto Padoin, e ad eccitarsi sensibilmente all’arrivo di un trentottenne che, per quanto geniale sia, per quanto forte, è pur sempre uno che aveva lasciato abbondantemente il calcio serio per dedicarsi alle vacanze negli States. Che fine abbiamo fatto? Noi che abbiamo ospitato ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Da Ronaldo a Ibrahimovic, il calcio italiano vive di vita riflessa Noi che abbiamo ospitato l’élite mondiale, noi… - MontiFrancy82 : @SerieA 18a giornata: La Juventus travolge il Cagliari con tripletta di Cristiano Ronaldo, l’Inter espugna Napoli,… - MirkoFr : @GoalItalia Ma perché vi state inventando una sfida tra Ibrahimovic e Ronaldo? -