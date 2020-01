Crosetti: piovono gol, la famosa fase difensiva è una diga di burro (Di martedì 7 gennaio 2020) E’ la stagione dei gol, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. Dell’attacco. Non esistono più le difese di una volta, forse, fatto sta che non si era mai segnato così tanto. “All’ingordigia pomeridiana di Cristiano Ronaldo (triplete) risponde l’appetito famelico serale di Lukaku e Lautaro, trenta reti in due tra campionato e Champions. piovono gol ovunque, mai così tanti, forse non ci sono più le difese di una volta (la famosa “fase difensiva” è un concetto teorico, una diga di burro) ma questa è proprio la stagione dell’attacco: nel pensiero, negli schemi, nei fatti, compresi gli errori sempre più numerosi di chi quei gol favorisce”. In 18 giornate l’Atalanta ha segnato 48 reti. 10 solo nelle ultime due partite. Per Ciro Immobile sono già 19, “due in più di quanti ne avesse Higuain nel torneo forse non irripetibile in cui alla fine ne sommò ... Leggi la notizia su ilnapolista

