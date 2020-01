Crisi Usa-Iran | Khamenei vuole un attacco diretto e proporzionato contro gli Stati Uniti

Crisi Usa-Iran - folla a Kerman per la sepoltura di Soleimani. Khamenei vuole un attacco diretto e proporzionato contro gli Stati Uniti : Crisi Usa Iran, ultime notizie Crisi Usa-Iran, le ultime notizie: 7 gennaio 2020 Ore 6,15 – Khamenei vuole vendetta contro gli Usa – Secondo il New York Times, che cita fonti iraniane, la Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia per l’uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani da parte degli Usa sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani, eseguito apertamente ...

Moody's : Crisi Usa-Iran - shock economici : 21.48 Un duraturo conflitto" fra Usa e Iran causerebbe "shock economici e finanziari" in grado di "peggiorare le condizioni operative e di finanziamento". Lo afferma Alexander Perjessy,analista di Moody's, sottolineando che un'escalation di tensioni avrebbe potenziali conseguenze globali,in particolare tramite gli effetti sul prezzo del petrolio. Ciò avrebbe conseguenze sull'economia nel suo complesso, non solo quindi nel settore petrolifero e ...

Crisi Usa-Iran - il web ironizza e rimpiange Craxi : “Ah se ci fosse lui - invece abbiamo Di Maio” : Crisi Usa-Iran, il web ironizza e rimpiange Craxi: “Ah se ci fosse lui, invece abbiamo Di Maio” “Ah se ci fosse Craxi, il gran leone della politica estera, e invece c’è Di Maio”. L’ironia più pungente, come sempre, è del popolo del web sui social in questi giorni particolarmente tesi dopo il raid Usa che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani e aperto un possibile fronte di guerra tra Iran e ...

Crisi Usa-Iran : cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? : Crisi Usa-Iran: cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? L’uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta a Baghdad lo scorso 3 gennaio, ha innescato una Crisi diplomatica tra Usa e Iran: ma cosa ci faceva il generale iraniano in Iraq? È la domanda che in molti si sono posti subito dopo la morte del militare, avvenuta in un raid statunitense ordinato direttamente dal presidente Trump. Secondo quanto ricostruito dalla National Iraqi News ...

Crisi Usa-Iran - Conte : “Evitare un’ulteriore escalation. Prioritario promuovere un’azione europea. Anche per la Libia serve soluzione politica” : “La cautela in una situazione come questa è d’obbligo. In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. Per conseguire questo obiettivo è Prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilita’, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri ...

Crisi Iran-Usa - Conte : “Sì a missione dell’Ue per impedire la guerra” : Il premier Giuseppe Conte si è detto preoccupato per i militari italiani che si trovano in Iran dopo che gli Usa hanno inasprito le tensioni con il Medio Oriente. L’uccisione del generale Soleimani, infatti, ha provocato un’escalation senza precedenti che potrebbe sfociare in conseguenze ben più serie. Secondo il Presidente del Consiglio, l’unica soluzione nell’immediato è quella di “evitare un’ulteriore ...

Crisi USA-Iran - Conte : "Missione UE per impedire la guerra" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto pubblicamente sull'escalation della tensione in Medio Oriente dopo l'azione degli Stati Uniti, che ha condotto un raid a Bagdad uccidendo il generale iraniano Qasem Soleimani.Il premier aveva già lanciato un appello all'Unione Europea affinché si presentasse con un fronte unito e oggi ha ribadito il concetto in un'intervista a La Repubblica, ben consapevole che l'azione voluta dal ...

Crisi Iran-USA - Conte : “Sì a una missione dell’Europa per impedire la guerra” : "Dobbiamo evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. L'obiettivo è prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità", questa la soluzione nell'immediato, secondo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Crisi Iran-USA.Continua a leggere

Crisi Usa-Iran : milioni di persone ai funerali di Soleimani a Teheran : Crisi Usa-Iran: milioni di persone ai funerali di Soleimani a Teheran milioni di persone hanno invaso le strade di Teheran, in Iran, per partecipare ai funerali del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa lo scorso venerdì 3 gennaio. La folla si sta concentrando all’università della capitale dove si terrà la cerimonia funebre, la cui preghiere saranno guidate da Ali Khamenei, guida Suprema dell’Iran. Le ultime notizie sulla ...

Crisi Usa-Iran - Trump : “Se ci attaccano - risposta sarà sproporzionata”. Folla oceanica ai funerali di Soleimani a Teheran : Crisi Usa Iran, ultime notizie Crisi Usa-Iran, le ultime notizie: 6 gennaio 2020 Ore 6,12 – Iran: Folla oceanica a Teheran per i funerali di Soleimani – Milioni di persone hanno invaso le strade di Teheran per partecipare alla cerimonia di funebre del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa lo scorso venerdì 3 gennaio. La Folla grida slogan contro gli Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna e chiede vendetta per ...

Crisi Usa-Iran : è Guerra elettorale : Usa-Iran, Guerra elettorale – Il 2020 si è aperto con una rapida escalation della Crisi tra Washington e Teheran: l’uccisione dell’influente generale iraniano Qassem Soleimani in un raid sull’aeroporto di Baghdad ordinato direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il “generale ombra” era il comandante delle Guardie della Rivoluzione Islamica e una delle figure chiave della strategia dell’Iran ...

Crisi Iran Usa - telefonata tra Conte e il presidente iracheno Salih : Mentre nelle ultime ore è esponenzialmente salita la tensione politica tra Usa e Iran, nell’ambito della Crisi che dallo scorso 3 gennaio coinvolge i due paesi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato in serata al presidente iracheno Barham Salih per ribadire la vicinanza dell’Italia al paese arabo. Nel corso della conversazione, Conte ha inoltre confidato nel ruolo dell’Unione Europea per porre fine ...

Conte sulla Crisi Usa-Iran : “Serve un forte appello alla moderazione” : Il presidente del Consiglio richiama all’ordine tutti gli ordini competenti sul caso Iran. “Non siamo preoccupati per l’escalation di violenza nell’area”, dichiara Conte. Giuseppe Conte chiede l’intervento di tutte le forze competenti per fermare la crisi tra Stati Uniti e Iran. In questi ultimi giorni c’è stata una vera e propria escalation di violenza, con […] L'articolo Conte sulla crisi ...

Crisi Iran-Usa - la decisione dell’Iraq : “Via la coalizione anti-Isis” : Arrivano le prime decisioni ufficiali delle autorità irachene in merito alla Crisi Iran Usa a seguito dell’uccisione del generale Qasem Soleimani, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 gennaio per mano di Washington. Nella giornata di domenica 5 il parlamento di Baghdad ha infatti approvato una risoluzione che impegna il governo a cacciare da territorio dell’Iraq la cosiddetta coalizione anti-Isis, capitanata dalle forze armate Usa e ...