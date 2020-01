Crisi Usa-Iran, folla a Kerman per la sepoltura di Soleimani. Khamenei vuole un attacco diretto e proporzionato contro gli Stati Uniti (Di martedì 7 gennaio 2020) Crisi Usa Iran, ultime notizie Crisi Usa-Iran, le ultime notizie: 7 gennaio 2020 Ore 6,15 – Khamenei vuole vendetta contro gli Usa – Secondo il New York Times, che cita fonti Iraniane, la Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia per l’uccisione del generale Iraniano Qassam Soleimani da parte degli Usa sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani, eseguito apertamente dalle forze Iraniane. Ore 6,00 – Enorme folla a Kerman per la sepoltura di Soleimani – Un’enorme folla si è radunata a Kerman, città natale di Qassem Soleimani, dove oggi, martedì 7 gennaio, è prevista la sepoltura del generale. Gli abitanti di Kerman sono arrivati in massa nel centro della città dove nella mattinata di martedì è arrivata la salma di Soleimani. Già nella giornata di ieri, lunedì 6 gennaio, a Teheran, una folla ... Leggi la notizia su tpi

