#CR4, Iva Zanicchi rivela: “Voglio tornare al Festival di Sanremo!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ammette: “Vorrei tornarci, sarebbe fantastico” Soltanto ieri Amadeus durante una serata speciale dei Soliti Ignoti legata alla Lotteria Italia ha svelato i Big del Festival di Sanremo 2020 che promette essere un’edizione ricca di musica, trasversale, in grado di mettere d’accordo proprio tutti. Se si mormora che tra gli esclusi c’è il nome altisonante di Marcella Bella, neanche quest’anno Iva Zanicchi è riuscita tornare su quel palco prestigioso dell’Ariston che l’ha vista per ben tre volte trionfatrice assoluta. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv (in edicola da oggi) la ministra di #CR4 – La Repubblica delle Donne ha ammesso: “Vorrei tornare al Festival di Sanremo come cantante, sarebbe fantastico”. Il prossimo direttore artistico raccoglierà le parole di Iva Zanicchi? ... Leggi la notizia su lanostratv

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.