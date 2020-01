Così l’euro ha danneggiato le esportazioni italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) Il common sense del primo ventennio di integrazione monetaria europea è ben definito: la grande vincitrice del processo è stata la Germania, unitamente a una ristretta fascia di Paesi del Nord Europa, che ha avuto dall’euro un volano notevole alle sue esportazioni e, dunque, al consolidamento di un modello economico centrato sul suo esclusivo interesse. O, per chiarificare, sull’interesse del suo complesso economico-industriale e finanziario, che come noto ha giocato su due piani. Da un lato incentivando la svalutazione interna, con un aumento del lavoro precario e un incentivo alla crescita delle retribuzioni inferiore a quello alla crescita della produttività. Dall’altro sfruttando il mercantilismo monetario e le misure di austerità come strumento per impedire la nascita di filiere concorrenti a quella tedesca. L’euro, in tal senso, è stato un alfiere della ... Leggi la notizia su it.insideover

