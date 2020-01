Così gli Usa potrebbero usare l’Iran per riprendersi il Medio Oriente (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Iran come il Vietnam: non tanto da un punto di vista militare quanto dal lato geopolitico. Il confronto tra questi due Paesi è perfetto per delineare quello che potrebbe essere il destino di Teheran, Così distante ma allo stesso tempo, almeno strategicamente parlando, Così simile ad Hanoi. Oggi la tensione tra Stati Uniti e governo iraniano è alle stelle, eppure, in un futuro non troppo lontano, Yankee e pasdaran potrebbero diventare stretti amici, proprio come successo fra gli stessi americani e gli eredi dei vietcong. All’apparenza, uno scenario del genere è suggestivo: eppure questa è un’eventualità da prendere in considerazione. Sia che Washington entri in guerra contro Teheran (probabile), sia che le controparti scelgano la via diplomatica della pace (a oggi complicato), prima o poi gli Stati Uniti entreranno comunque in Iran. Il parallelo con il Vietnam Il ... Leggi la notizia su it.insideover

