Corso Francia, la difesa di Pietro Genovese presenta istanza al Tribunale del Riesame (Di martedì 7 gennaio 2020) A cinque giorni dall’interrogatorio davanti al giudice di Roma i difensori di Pietro Genovese, il 20enne accusato dell’omicidio stradale di Gaia e Camilla, hanno presentato riCorso al Tribunale del Riesame per chiedere l’attenuazione della misura cautelare. Genovese si trova agli arresti domiciliari dal 26 dicembre. L’udienza verrà fissata nei prossimi giorni. Durante l’interrogatorio ha ribadito di essere passato con il verde all’incrocio di Corso Francia e di non avere visto le ragazze che stavano attraversando la strada.Il 20enne era in auto con due amici e subito dopo l’impatto ha provato a soccorrere le vittime, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, ma per le due giovani non c’è stato nulla da fare, mentre il giovane, sotto shock, è stato portato in ospedale per accertamenti e analisi ed è risultato positivo ai test alcolemico tossicologici con un tasso di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RobTallei : Incredibile la sproporzione di copertura mediatica tra l'investimento in Corso Francia a Roma e quello di ieri in Alto Adige. - Agenzia_Ansa : Corso Francia, murales per Gaia e Camilla. Un grande cuore e le due ragazze mano nella mano #FOTO #ANSA - RaiNews : E' apparso in serata a Corso Francia -