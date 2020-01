Contursi Terme: aiuti umanitari alle popolazioni del Niger, se ne parla stasera nell’aula consiliare (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoContursi Terme (Sa) – È una vera e propria catena umana di solidarietà verso le comunità bisognose Nigeriane, quella nata a Contursi Terme dove questa sera alle ore 18.30 presso l’aula consiliare Salvatore Mastrolia, si terrà un convegno organizzato dal Comune di Contursi Terme e dal Centro di Cultura Popolare Unla, per fare il punto della situazione circa l’iniziativa solidale in favore del Niger. Si tratta infatti, di una raccolta di aiuti umanitari a favore dei bambini ospiti degli orfanotrofi e degli Enti di assistenza sociale in Niger, realizzata dal Comune di Contursi Terme grazie alla locale Protezione Civile e l’Unla, ed inviata alle comunità bisognose attraverso un container commissionato dall’ambasciata italiana e la cui distribuzione è stata curata dal contingente militare dell’ottavo Reggimento Artiglieria “Pasubio” di Persano. Un ... Leggi la notizia su anteprima24

