Contatore acqua, gas e freddo: ecco come proteggerlo dalle gelate (Di martedì 7 gennaio 2020) Contatore acqua, gas e freddo: ecco come proteggerlo dalle gelate Contatore acqua: Il freddo, la pioggia, la grandine o addirittura la neve, in generale, le cattive condizioni del meteo che contraddistinguono la stagione invernale possono arrecare dei danni al misuratore. Di seguito qualche consiglio per evitarli. Test lavatrici e asciugatrici 2019: risparmio e quali funzionano al meglio Contatore acqua: coprire e sigillare Naturalmente, ricorda l’Unione nazionale consumatori in una guida dedicata alla manutenzione dei contatori, le precauzioni da adottare cambiano in base alla posizione del Contatore. Insomma, le opportune operazioni da effettuare variano a seconda che il misuratore si trovi in una nicchia di un muro esterno, per esempio, o interrato in un tombino. Tuttavia sia nel primo che nel secondo caso sarà fondamentale, ove non presente, montare uno sportellino e ... Leggi la notizia su termometropolitico

babugge1992 : Iniziamo bene....ieri è saltata la #luce, contatore e salvavita tutto ok. La luce non è tornata. Ora vado a lavoro… - Frances47330501 : INDOVINELLO INTERNET FA AQUISTARE IL MODEM AL CLIENTE MI RIFERIVO ALLE SOCIETA TELEFONICHE LE SOCIETA (DELLA L… - Frances47330501 : INDOVINELLO NON VI SEMBRA UN SOPPRUSO FAR PAGARE UN AFFITTO X UN CONTATORE DEL GAS X UN NUMERO DI ANNI INDEFINITO,… -