Confusione mediorientale sotto il cielo di Washington, tra Twitter e realtà (Di martedì 7 gennaio 2020) C’è un presidente che bombarda su Twitter e i suoi fedeli collaboratori che parlano di de-escalation. Il commander in chief minaccia di distruggere anche la storia artistica dell’Iran, contro ogni regola del diritto internazionale, e i suoi colonnelli smentiscono. Una lettera che non doveva essere pubblicata che diffonde ipotesi di riposizionamento in Iraq. C’è Confusione sotto il cielo di Washington, che alimenta i dubbi all’interno sulla compattezza sulla strategia mediorientale nell’amministrazione Trump. “Ogni possibile obiettivo” esaminato dagli Usa in Iran “rientrerà nelle leggi internazionali sulla guerra”. Ad aggiustare il tiro di Donald Trump, questa volta, è il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che in conferenza stampa ha smorzato le dichiarazioni del presidente americano, che su Twitter ... Leggi la notizia su huffingtonpost

